Immobile, attesa per un altro tampone: spera di andare in Nazionale

ROMA - Gioca alla nuova PS5 e fa il tifo per l’Italia da casa, Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio è in isolamento domiciliare. Si allena a casa insieme alla moglie con un personal trainer online e aspetta il via libera per tornare in campo. Nella giornata di venerdì potrebbe fare un nuovo tampone. In caso di esito negativo, riuscirebbe a partire per andare in Nazionale. Gli Azzurri lo aspettano.

La possibile data

Immobile ha guardato il match dell’Italia contro l’Estonia in tv. Su Instagram ha scritto: “Forza Azzurri”. Con un test negativo, difficile vederlo subito in gruppo per la partita contro la Polonia di domenica 15. Più facile immaginarlo in campo per l’altra importante sfida con la Bosnia di mercoledì 18. Il bomber biancoceleste incrocia le dita e spera. Ha una voglia matta di tornare a giocare e farlo con l’Italia. Poi di nuovo con la sua Lazio. Il caos mediatico intorno a lui non lo ha toccato più di tanto. E le risposte, vere, vuole darle in campo come sempre.