Aereo della Lazio, spunta la foto. Ma c'è un giallo

ROMA - L’aereo della Lazio sembra davvero pronto. Da settimane si parla del nuovo mezzo che porterà la squadra in giro per l’Italia e per l’Europa nelle trasferte. Immagini segrete con un giallo. Il rito Ragusanews prima pubblica la foto, poi la rimuove. Ma sui social tifosi già scatenati. Livrea bianco e celeste, stemma dell’aquila sui fianchi. Non sembrano esserci dubbi, l’aereo voluto dal presidente Claudio Lotito è praticamente pronto.

La Lazio mette le ali

Si tratta di un Boeing 737-300 Classic, aereo che di solito viene usato per rotte medio-brevi prodotto dalla Boeing Commercial Airplanes. Ne sono stati creati 1988 di cui oggi 806 sono ancora operativi. Il ‘Classic’ non è più in produzione. Uno è anche a tinte bianco e celesti. Un mezzo esclusivo che porterà in giro la Lazio per l’Europa e per l’Italia. Il primo viaggio potrebbe già essere a Crotone in vista della prossima trasferta di campionato della squadra di Inzaghi.