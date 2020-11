Lazio, l'aereo è realtà: ora il collaudo, a Crotone il primo volo. Tutte le Foto e Video

ROMA - Vola l’aereo della Lazio. C’è un’aquila (stilizzata) che ha preso quota ed è atterrata in mattinata a Ciampino. Fusoliera a tinte bianco e celesti, stemma ben impresso ai lati, ‘1900’, data di fondazione della società, stampato sui motori. Ecco il mezzo che porterà la squadra di Inzaghi in giro per l’Italia e l’Europa nelle trasferte. Un regalo voluto fortemente dal presidente Claudio Lotito. Un altro piccolo passo per la crescita della società. La Lazio come gli altri top club europei: Real Madrid, Borussia Dortmund, Manchester United e Barcellona, tutti dotati di un proprio velivolo per sfrecciare alti nei cieli.

Lazio, ecco l'aereo della squadra: presto il primo volo

Verso il primo volo ufficiale

L’aereo è arrivato in mattinata a Ciampino per un volo di collaudo. All’inaugurazione sono attesi i vertici della società Tayaranjet, compagnia aerea bulgara, che ha sviluppato in collaborazione con la società biancoceleste il progetto. Si tratta di un Boeing 737/300 Classic che non sarà comunque ad uso esclusivo dei ragazzi di Inzaghi, ma svolgerà le rotte di linea salvo poi essere dedicato ai biancocelesti quando la squadra dovrà partire per le trasferte. All’inaugurazione ci saranno ovviamente Lotito, il viceministro dell’Economia Laura Castelli, piloti e hostess. La Lazio spiccherà il volo probabilmente il prossimo 20 novembre in vista della trasferta di Crotone.