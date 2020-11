Luis Alberto, misteriosa frecciata sui social: chi c'è nel mirino?

ROMA - Una storia un po’ polemica, quella di Luis Alberto. Che arriva poco dopo la presentazione in pompa magna dell’aereo della Lazio da parte del presidente Claudio Lotito. Il mezzo è arrivato in mattinata a Ciampino: scatti ufficiali e inaugurazione in attesa del primo viaggio, che probabilmente sarà verso Crotone per la prossima trasferta dei ragazzi di Inzaghi. E nel frattempo, il Mago biancoceleste, in una storia Instagram ha scritto: “Tutto molto bello, ma quando ci prendiamo cura del dentro? Fingere…”, le parole scritte accompagnate da una emoticon arrabbiata.

Lazio, ecco l'aereo della squadra: presto il primo volo

Il mistero

Non si capisce a chi sia rivolto lo sfogo del numero 10 laziale. I rapporti con la società sono stati sempre ottimi. Il nuovo contratto è stato firmato a fine settembre: accordo sino al 2025. Probabile che all’interno del club ci sia qualche malumore tra giocatori e dirigenza riferito al periodo d’emergenza tra caos tamponi e stipendi? Oppure l'asso spagnolo ha mal digerito qualche critica? È ancora presto per capirlo. Luis contro qualcuno ha detto la sua. Messaggio inviato. Si vedrà.