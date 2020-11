Immobile: "Totti o Del Piero? Come carbonara e amatriciana"

ROMA - "Totti o Del Piero? È come carbonara o amatriciana, è difficile decidere". Così Ciro Immobile ha risposto alla domanda di un tifoso su Twitch. L'attaccante della Lazio si è ritagliato un pomeriggio per svagarsi mentre gioca a Fifa21 con alcuni amici e per l'occasione ha riprodotto la sua partita sul suo canale ufficiale sulla nota piattaforma di streaming. Durante la live moltissimi tifosi, circa 2200 quelli collegati, hanno rivolto le domande più disparate all'attaccante che lo scorso anno ha segnato ben 36 gol che si è trovato in difficioltà con una in particolare. "Chi è meglio secondo te fra Totti e Del Piero?" ha chiesto un tifoso. Una curiosità a cui Ciro ha risposto subito sottolineando la difficoltà della scelta e chiedendo aiuto ai suoi compagni.