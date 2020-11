Lazio, Leiva guarito. Inzaghi inizia a pensare al Crotone

FORMELLO - Lucas Leiva c’è. Negativo all’ultimo tampone dopo che era tra i tre casi della Lazio risultati positivi al Campus Biomedico. Via libera dalla Asl e subito allenamento con i compagni. Niente da fare invece per Strakosha e Immobile, sempre in attesa di negativizzarsi. Il brasiliano è tornato disponibile: piccolo colloquio con Tare a bordo campo, poi intero allenamento svolto. A Crotone ci sarà.

Si pensa al Crotone

Riscaldamento iniziale, poi lavoro con il pallone con diverse esercitazioni concentrate sull’ausilio delle sponde. Partitella finale con doppietta di Djavan Anderson e reti di Caicedo e Leiva. Non si sono allenati Luiz Felipe e Escalante. Inzaghi aspetta tutti i giocatori impegnati con le nazionali. Da giovedì via alle prove tattiche con il gruppo al completo. Il match con il Crotone è in programma sabato alle ore 15. Martedì prevista una seduta pomeridiana.