Lazio, incognita Luiz Felipe: è ancora fermo

FORMELLO - Simone Inzaghi ancora orfano di Luiz Felipe. In casa Lazio è diventata una mission impossible avere la rosa al completo. Il brasiliano non si è più allenato con il resto dei compagni dalla sfida con la Juve. Dopo i bianconeri controlli alla caviglia, che non avevano evidenziato infortuni. Il tecnico biancoceleste spera che non si tratti di un nuovo caso Covid-19. Il brasiliano era stato fermato prima della sfida con il Bruges nel giro di tamponi Uefa, per poi tornare subito a disposizione nella partita di campionato con il Torino. Ora è in dubbio per il match di Crotone.

In attesa di Immobile e Strakosha

All’appello mancano sempre Immobile e Strakosha, in attesa di negativizzarsi. Il loro incubo va avanti da 10 giorni. Caso diverso invece quello di Leiva, pienamente ristabilito dopo il Covid. Prove tattiche nel pomeriggio nonostante le assenze dei nazionali. Inzaghi attende comunque l’intero gruppo. Squadra per ora decimata, aggregati i Primavera Furnaletto, G. Pereira, Franco, Bertini, Cerbara e Moro. Da giovedì si inizierà a fare sul serio in vista della trasferta in Calabria.