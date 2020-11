Immobile negativo: via libera dalla Asl per le visite mediche

ROMA - Una buona notizia per Simone Inzaghi: via libera per Ciro Immobile. Il centravanti della Lazio è risultato negativo al tampone e domani effettuerà le visite mediche: c’è il via libera dell'Asl. L'attaccante biancoceleste domani mattina sarà in clinica per sostenere le visite mediche di idoneità sportiva. L’Asl, infatti, ha dato l’ok al calciatore per concludere l’isolamento e domani in Paideia farà i controlli del caso per poi riprendere gli allenamenti con i compagni ed essere inserito nella lista dei convocati per la sfida di sabato contro il Crotone in trasferta. Dopo la positività di Milinkovic, riscontrata in Serbia durante il ritiro della nazionale, Inzaghi può respirare: il tecnico della Lazio ritrova Immobile.

Immobile, fine dell'incubo?

Immobile era stato fermato lo scorso 7 novembre dall’Asl per un tampone positivo e ha iniziato il periodo di isolamento. Poi, la serie di tamponi con esiti differenti. Questa mattina avrebbe dovuto sostenere i test di rito, ma poi tutto è saltato all’ultimo momento. Domani, però, sembra essere il giorno giusto per le visite mediche di idoneità.