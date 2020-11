Crotone-Lazio, i convocati di Inzaghi

CROTONE - Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati per il match con il Crotone. Fischio d'inizio alle ore 15. Diverse assenze, due su tutti: Strakosha, che si è negativizzato ma non è riuscito a partire per la Calabria, e Milinkovic-Savic, fermato in Serbia dal Coronavirus. Ecco la lista completa dei 22 calciatori scelti.

Portieri: Furlanetto, G. Pereira, Reina;

Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Patric, Radu;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Parolo, A. Pereira;

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.