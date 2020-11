Lazio, Luis Alberto e la polemica alle spalle: "Pensiamo solo a vincere"

CROTONE - Dall'offensiva alla società a Crotone-Lazio. Una settimana fa circa, Luis Alberto si sfogava contro Lotito dopo la presentazione dell'aereo: "Compra cose e non ci paga". Giorni difficili per il Mago, l'uscita gli è costata una multa. Ma la polemica è alle spalle, c'è il campo ora. E ai microfoni di Lazio Style Channel, ha ammesso: "Ricordo il mio debutto da titolare con il Crotone, feci una buona partita, fu l'inizio di tutto. L'importante adesso è pensare ai tre punti da conquistare oggi, dobbiamo vincere per scalare la classifica. Il clima oggi sarà difficile, dovremo dare tutto".