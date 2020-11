Lazio, Immobile raggiunge Signori: gol a pioggia nel segno di Zeman

ROMA - Vanno di nuovo aggiornate le statistiche di Ciro Immobile. Dopo settimane difficili per via della questione tamponi, l’attaccante della Lazio si è ripresentato in campo a Crotone con un allenamento e mezzo nelle gambe. E ha fatto gol, l’ennesimo. Sono 107 in Serie A in maglia biancoceleste, raggiunto il mito Beppe Signori nella classifica dei più grandi goleador laziali per quanto riguarda il campionato. E l’immenso Silvio Piola, in testa a quota 143, è sempre più vicino. Immobile e Signori: due epoche diverse, stesso fiuto del gol con l’aquila sul petto.

Lazio, due gol al Crotone: festa sotto la pioggia con Immobile-Correa

Nel segno di Zeman

Parlavamo di statistiche: 5 gol in 7 presenze da inizio stagione. Il rendimento di Immobile torna ad essere importante sulle tracce dello scorso anno. La Scarpa d’Oro diventata una caloscia nel diluvio di Crotone. Una rete che sa di liberazione tra polemiche, critiche e caos tamponi. Ciro è sempre più il protagonista e il volto di una Lazio che è diventata forte, cresciuta. Operaia nell’impegno, brillante nei risultati. L’attaccante è il leader di oggi come lo fu Signori ventotto anni fa. Beppe e Ciro hanno in comune non solo il fiuto del gol, ma anche le stesse sapienti mani che li hanno lanciati: quelle di Zdenek Zeman. Il primo è diventato qualcuno al Foggia, l’altro a Pescara. “Ringrazierò sempre Foggia. Zeman il mio maestro, ha visto in me qualcosa, ed è stato un buon profeta”, disse una volta Signori. “Zeman fondamentale per me tatticamente”, l’ammissione dell’attaccante di Torre Annunziata. Che non si vuole fermare. Gli mancano 19 gol per diventare il più grande bomber della storia della Lazio. Sempre Piola in testa con 149. La missione è partita.