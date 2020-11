Lazio, le scelte di Inzaghi: Hoedt titolare con lo Zenit

ROMA - Scelte fatte per lo Zenit. Inzaghi ha atteso la mattinata per decidere gli undici che manderà in campo stasera nella quarta giornata di Champions. Era prevedibile l’esclusione di Luiz Felipe, perché negli ultimi dodici giorni non si era mai allenato a causa del Covid ed è tornato in campo soltanto lunedì. Il brasiliano partirà dalla panchina. Non era prevista, invece, l’assenza di Radu dal blocco dei titolari e nelle prossime ore (con la lista dei convocati) si capirà se si tratta di una scelta tecnica o relativa alle condizioni fisiche. Inzaghi ha provato una linea arretrata composta da Patric, Hoedt nel ruolo di centrale, Acerbi a sinistra. L’olandese si applicherà in marcatura su Dzyuba, il centravanti gigante della nazionale russa. Una novità anche sulle corsie esterne: esce Fares, candidato alla panchina.

Lazio pronta per lo Zenit: quanti sorrisi a Formello!

Lazzari si muoverà sulla fascia destra, Marusic invece giocherà a sinistra. Solo conferme a centrocampo, dove non c’è mai stato ballottaggio. Parolo, nel primo tempo di Crotone, era stato uno dei migliori della Lazio e aveva già guadagnato il posto di titolare per sostituire Milinkovic, ancora bloccato in Serbia in quarantena. Leiva in cabina di regia e Luis Alberto completeranno la linea mediana. Simone potrà contare sulla coppia d’attacco titolare formata da Correa e Immobile. Battere lo Zenit significherebbe compiere un passo quasi decisivo verso la qualificazione agli ottavi di Champions.