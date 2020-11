Lazio, Milinkovic guarito: fine isolamento, mercoledì le visite mediche

ROMA - Sergej Milinkovic-Savic è guarito, Coronavirus sconfitto. Il Sergente della Lazio era risultato positivo con la nazionale serba sei giorni fa. Totalmente asintomatico, con un solo tampone negativo ha potuto lasciare la Serbia per tornare a Roma. Mercoledì mattina dovrebbe recarsi in Paideia per le visite mediche di controllo. Con il via libera potrà allenarsi in campo. A questo punto Inzaghi recupera una pedina fondamentale per la sfida di domenica contro l’Udinese Il tecnico biancoceleste ha dovuto fare a meno del suo centrocampista contro Crotone e Zenit San Pietroburgo.