Immobile, media gol da urlo: i dati che fanno sognare (di nuovo)

ROMA - Ancora gol per Ciro Immobile . La cosa non potrebbe nemmeno fare più notizia. Quello che colpisce invece sono i record che macina l’attaccante della Lazio . È arrivato a quota 134 reti con la maglia biancoceleste: nove in dieci gare quest’anno. Gliene mancano 'appena' 16 per agganciare Piola tra i marcatori più prolifici della storia laziale. Un obiettivo già messo in programma in questa stagione.

Immobile, che ritmo

È stato fermato dal Covid e dai tamponi, ma Immobile non si è mai arreso. Appena rimesso la Scarpa d’Oro in campo è tornato a segnare. Cinque gol in campionato, quattro in Champions League. Il ritmo è quello giusto che fa sognare ancora. Nella passata stagione, a dicembre, era quota 19 gol tra Serie A ed Europa League. Ma collezionando pure molte più partite (il 1/12 del 2019 in campionato si giocava la giornata 14. Oggi siamo a 9). Ciro vuole tornare ad esultare ogni giornata, la sfida per la Scarpa d’Oro è ripartita. Il fenomeno Lewandowski ha già preso il largo (12 reti in Bundesliga). Spezia avvisato, poi il Bruges. I belgi sono gli unici nel girone di Champions a non aver subìto gol dal bomber biancoceleste, ma solo perché all’andata era in isolamento. Manca la sua firma, l’occasione è ghiotta. Altre sue reti vincenti porterebbero la Lazio agli ottavi.