Vieri, ecco la sua formazione da Champions allenata da Inzaghi

ROMA - La Bobo Tv ormai è diventata la piattaforma preferita per parlare di calcio per Christian Vieri. L’ex attaccante, insieme a Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, si è divertito a stilare la sua personale formazione con i giocatori della Champions League. Scelto anche il tecnico: Simone Inzaghi della Lazio. Presenti tanti giocatori che militano nei club italiani impegnati in Europa come Szczesny, Acerbi, Chiesa, Brozovic e Lukaku.