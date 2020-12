Diretta Lazio-Verona ore 20.45: dove vederla in tv e formazioni ufficiali

ROMA - Quattro gare da non sbagliare, da qui sino a Natale, per la Lazio di Simone Inzaghi. In Champions il cammino è stato grandioso, ma ora ecco le chance per far vedere che la squadra c’è e ha voglia di tornare protagonista pure in Serie A. All’Olimpico arriva il Verona, squadra tosta e organizzata. “Dobbiamo dare di più in continuità. Le partite contro di loro sono sempre state molto combattute”, le parole di Inzaghi in conferenza. Dall’altra parte invece, c’è uno Juric che tiene un profilo basso nonostante le qualità mostrate. Una su tutte: la miglior difesa del campionato (insieme a quella dea Juve). “Sento troppi elogi rivolti alla squadra e di certo non puntiamo all’Europa”, ha ammesso l'allenatore croato.