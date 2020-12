Inzaghi: "La Champions ci porta via punti. Manchiamo di lucidità"

ROMA - La Lazio si ferma ancora in campionato. Il Verona vince all'Olimpico 2-1, i biancocelesti non riescono a trovare continuità. Il tecnico Simone Inzaghi, nel post partita ai microfoni di Dazn, ha commentato amaro: “Sapevamo di andare incontro a dei problemi. Non ricordo parate di Reina, la prestazione c’è stata, abbiamo creato tanto. Due gol ce li siamo fatti da soli, il calcio è questo. Due giorni fa eravamo a gioire per un grande traguardo, ora siamo qui arrabbiati e delusi. Sappiamo che in Serie A è così. Ora c’è l’anticipo come spesso accade a noi. Cercheremo di farci trovare pronti. Prima del lockdown, con tifosi, eravamo infallibili a prescindere dall’avversario. Il campionato è strano, senza i tifosi è difficile. Manca qualche punto, stasera non meritavamo di perdere. Serviva più lucidità. Con due disattenzioni è difficile vincere. Martedì rigiochiamo, dobbiamo recuperare giocatori e punti”.