Lazio, Lotito: “Il Bayern dicono sia la più forte. Mostriamo chi siamo”

ROMA - "Abbiamo preso l’avversario si dice più forte. Faremo di necessità virtù. Mi auguro che la squadra capisca l'importanza del momento e della competizione e mostri tutte le proprie potenzialità”, così Claudio Lotito ha commentato il sorteggio Champions League della Lazio. Il presidente biancoceleste, alla fine della presentazione del progetto ‘Stop the Waste’ a cura del World Food Programme delle Nazioni Unite, ha poi spiegato: “Spero che la squadra usi tutte le energie che ha disposizione per dimostrare che la Lazio merita di stare in campo internazionale". Sarà un test difficilissimo per i ragazzi di Inzaghi, ma anche stimolante, come ammesso dal tecnico biancoceleste. Si giocherà a febbraio. Ora il campionato per rivedere la miglior Lazio.