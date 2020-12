Inzaghi: "Lazio stanca, calendario incredibile. Siamo al limite"

BENEVENTO - Il derby degli Inzaghi finisce 1-1. Lazio e Benevento si prendono un punto a testa grazie ai gol di Immobile e Schiattarella. Alla fine il risultato va bene più a Pippo che Simone. Il tecnico biancoceleste, ai microfoni di Dazn, ha parlato della sfida che è stata: "I ragazzi hanno provato a vincerla in tutte le maniere. Non dovevamo prendere quel gol e forse ne dovevamo fare un altro nel primo tempo. Di fronte ci siamo trovati una squadra forte, in forma e organizzata. C’è rammarico per il primo tempo. Il Benevento ha rispecchiato le ultime partite fatte, sono organizzati, con buoni giocatori, compatti. Nel primo tempo abbiamo fatto bene . Poi c’è stanchezza, le energie fisiche e mentali che mancano, dopo quel primo tempo si poteva segnare di più”.

Il calendario tosto

“Dopo un primo tempo così era difficile ripeterci nella ripresa. Non puoi chiuderlo 1-1, però. La difesa a 4? È un’opzione. Ma dopo i primi 45’ non mi andava di toccare l’assetto. Luiz Felipe non era al meglio, poi con il giallo l’ho cambiato. Alla fine Caicedo, Cataldi e Pereira sono entrati molto bene. Luis Alberto? Ha fatto una grande gara. Non dimentichiamo che era fermo dal match con il Bruges, non era al meglio. Il primo tempo è stato molto buono. Certo, a volte ha sbagliato l’ultima scelta, ma sono soddisfatto di lui. E non mi aspettavo di vederlo in campo 80’. Sappiamo tutti da quale tour de force veniamo. Sabato abbiamo perso Acerbi, Leiva e Fares per problemi muscolari. Il calendario è incredibile, siamo sempre al limite. Facciamo sempre la conta, anche a gennaio si ricomincerà a giocare ogni tre giorni. Il punto stasera non ci basta. La squadra ha grandi potenzialità".