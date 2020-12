Lazio cuore d'oro: regali per i bambini degli ospedali

ROMA - La Lazio al fianco dei bambini malati. Come riporta il club biancoceleste, in vista delle festività natalizie, torna l’appuntamento con “la Lazio negli Ospedali” iniziativa di solidarietà fortemente voluta dal presidente Lotito. "Alcuni rappresentanti della società si sono recati oggi presso gli ospedali Agostino Gemelli e Umberto I di Roma per consegnare alcuni doni ai piccoli pazienti dei reparti di Oncologia pediatrica, neurologia infantile e ematologia infantile dei due nosocomi".

Niente incontro

"Per rispettare le normative anti Covid i calciatori non hanno potuto incontrare i piccoli amici, come accaduto negli anni precedenti ma, in loro rappresentanza, Pepe Reina ha consegnato i doni ai medici e ai responsabili degli Ospedali e dell’ Associazione Culturale Albero della Vita. Da Formello inoltre è arrivato un video di saluto e di auguri di Buone Feste che la squadra ha voluto registrare per far sentire la propria vicinanza ai bambini. L’iniziativa proseguirà nei prossimi giorni con il Bambin Gesù".