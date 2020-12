Inzaghi: "Lazio, voglio risposte! Rinnovo? Ho parlato con Lotito..."

ROMA - Non è un momento facile per la Lazio, non riesce a decollare in campionato. Domenica c'è il Napoli, una sfida importante per cercare di risalire la classifica e tornare sotto nelle posizioni che contano. Ma il 2020 non è finito: c'è anche il Milan il prossimo 23 dicembre. Il tecnico Simone Inzaghi, in conferenza stampa, ha parlato del momento e anche del possibile rinnovo di contratto: “Il rapporto con Lotito lo sapete, va oltre il solito rapporto presidente-allenatore. Abbiamo parlato dopo Bruges e dopo Benevento. Era contento dopo la qualificazione agli ottavi di Champions, si aspettava di più con Verona e Benevento. Ma non c’è nessun problema. Io parlo tanto con la squadra, ci siamo confrontati e analizzato il tutto. Il cammino in campionato è stato altalenante, ci manca qualche punto. Risponderemo con i fatti come sempre abbiamo fatto. Già con il Napoli c’è molta voglia di fare bene. Acerbi? Vediamo, ci sono speranze. Lui dice di star bene, si è allenato parzialmente. Valuteremo insieme allo staff medico”.