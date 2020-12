Immobile va sempre in gol: i numeri da top player

ROMA - Ciro Immobile impressiona anno dopo anno. Il 2020 per lui è stato veramente speciale: nelle 39 partite disputate ha messo in rete 34 palloni. Una media incredibile per l’attaccante della Lazio. Che ha saputo trascinare la squadra in Champions League e sta dando tutto, in questa stagione, per farla risalire in campionato dopo un inizio difficile.