Caicedo è deluso, il futuro alla Lazio ora è un rebus

ROMA - Quale futuro per Felipe Caicedo? In estate sembrava destinato a partire, alla fine l’offerta araba non si è concretizzata. La Lazio se l’è tenuto, Inzaghi lo ha sempre apprezzato. Ma ora le cose possono cambiare. L’attaccante non ha digerito la panchina di Milano. Con il forfait di Correa, in campo è stato mandato Muriqi, la punta presa in estate per quasi 20 milioni che però fin qui ha deluso.