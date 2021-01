Inzaghi: "Vinciamo a Parma, è il regalo perfetto. Mercato? Dipende da Lulic..."

ROMA - Lazio in festa per il proprio compleanno, ma c'è anche il campo a cui pensare. I biancocelesti, domenica alle 15, sfidano il Parma al Tardini. E in conferenza stampa, il tecnico Simone Inzaghi ha parlato del momento e non solo: “Sappiamo che abbiamo ritardo in classifica, ma c’è tempo. Domenica non siamo stati belli come in altri match. I ragazzi sono stati bravi a vincere per il momento e contro una squadra di qualità. Caicedo? Con il mercato aperto, per tutti gli allenatori, la situazione è strana. Il ragazzo l’ho visto bene, oggi dovrò valutare chi ha giocato contro la Fiorentina".