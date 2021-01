Kamenovic, l’allenatore del Cukaricki: “É della Lazio. Ecco dove gioca..."

ROMA - La Lazio ha piazzato il primo colpo di mercato per la prossima stagione. Ormai non ci sono più dubbi, Dimitrije Kamenovic sarà un giocatore biancoceleste a partire dal prossimo luglio. Terzino classe 2000, preso per circa 3 milioni di euro. Conferme arrivano anche dall’allenatore del Cukaricki, Djordjevic, che in patria ha ammesso: “Kamenovic sarà molto utile per la Lazio, visto che può giocare sia terzino che difensore centrale. Le squadre di Serie A giocano spesso con una difesa a tre, lui è un mancino che si può adattare a tutti gli schemi. È molto giovane, ha 20 anni, e gioca su ottimi livelli da più di un anno. È alto, forte fisicamente, ha il passo lungo, senso del gioco ed è bravissimo nel duello aereo. Ha ampi margini di miglioramento e la Lazio ha sicuramente valutato il giocatore in prospettiva".