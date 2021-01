Lulic inserito in lista campionato: è un nuovo inizio

Convocazione per il derby?

Possibile che Lulic venga convocato per il derby. Impensabile vederlo in campo, non gioca da un anno una partita. Ma la sua presenza potrà essere simbolica e d’aiuto per il resto dei compagni. Intanto chi gli ha fatto posto in lista, ovvero Djavan Anderson, andrà a Crotone in prestito con diritto di riscatto. Una manciata di minuti per lui in questa stagione agli ordini di Inzaghi.