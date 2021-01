Lulic: "Che emozione tornare a giocare. Peccato senza tifosi..."

ROMA - Largo sorriso per Senad Lulic. Il capitano della Lazio è tornato in campo, dopo quasi un anno, nella sfida di Coppa Italia contro il Parma. Un nuovo inizio per lui, a 35 anni e un lungo stop ha la solita voglia di fare bene e sentirsi importante. Ai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato felice del suo momento: "C'è tanta emozione, per me è stato anche strano perché per la prima volta ho giocato senza pubblico, era meglio entrare con i tifosi. Al di là di questo, sono contentissimo dopo aver passato un anno difficile. Sto bene, è normale dopo un lungo periodo così mettere nelle gambe allenamenti con la squadra, piano piano miglioro, la stagione è ancora lunga e spero di aiutare la squadra a raggiungere i nostri obiettivi".