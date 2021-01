Lazio, Musacchio in lista e fuori Luiz Felipe: gli scenari

I cambi in lista

Musacchio pronto già a giocare da domenica prossima e in Coppa Italia qualora la Lazio riuscisse a passare il turno contro l’Atalanta. Nella competizione non ci sono limiti di lista. Oltre all’elenco campionato, bisognerà anche pensare a quello per la Champions. Dentro Lulic per Djavan Anderson come accaduto per la Serie A. La decisione sta tutta nel fare entrare Musacchio o meno. Luiz Felipe potrebbe tornare per il match di ritorno contro il Bayern Monaco (si gioca il 23 febbraio e il 17 marzo). Se l’argentino sarà inserito al posto del brasiliano a fine mercato, niente più possibilità di cambiare. A meno che non venga tagliato un altro over per far rientrare Luiz Felipe, nonostante lo stop. Magari pensando a qualche giocatore meno impiegato fin qui. Un indiziato potrebbe essere Andreas Pereira.