Luiz Felipe e il recupero: “Torno più forte”

ROMA - Luiz Felipe viaggia spedito verso il recupero, lo scorso 22 gennaio si è operato alla caviglia in una clinica di Monaco di Baviera. Ora palestra e fisioterapia in Germania: “Tornerò presto, Lazio. Più forte di prima. Questi sono i primi passi nel recupero, penso già al ritorno in campo”. Determinazione, un valore aggiunto che ha sempre contraddistinto il brasiliano. La Lazio ha inviato a Nyon ieri la lista Champions League aggiornata. Luiz Felipe fuori e dentro Musacchio. Ci sarebbero modeste possibilità di recupero nella sfida di ritorno del Bayern Monaco (17 marzo). Ma tutto inutile: nell’elenco Uefa, al contrario del campionato, non sono più ammesse modifiche. Luiz Felipe comunque spinge per tornare in campo tra fine marzo e inizio aprile. Il recupero è appena iniziato, Inzaghi lo aspetta.