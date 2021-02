Immobile, premio speciale: ecco la targa per i 36 gol

ROMA - Ha aspettato un po' per via della pandemia, ma ecco il Premio AIC per Ciro Immobile in onore dei 36 gol segnati nella passata stagione. All'interno del centro sportivo di Formello, l’Associazione Italiana Calciatori, rappresentata da Umberto Calcagno, Presidente AIC, Gianni Grazioli, Direttore Generale AIC, Davide Biondini, Vicepresidente AIC, ha conferito a Ciro Immobile un premio speciale. Targa per celebrare il titolo di capocannoniere della Serie A TIM conseguito nell’annata sportiva 2019/20. Il trofeo ricorda con un’incisione ad hoc il bottino di 36 reti realizzate da Immobile in campionato: tale quota reti permesso all’attaccante della Lazio di aggiudicarsi anche la Scarpa d’Oro.