Inzaghi sul rinnovo: "Lotito ha fatto la sua offerta..."

ROMA - La Lazio trova la sesta vittoria consecutiva. C'è la firma di Ciro Immobile sulla vittoria contro il Cagliari per 1-0. Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico Simone Inzaghi ha commentato felice: “La voce sta leggermente meglio. È un mese che ho questo problemino, si risolverà presto. Stasera sapevamo che fosse una partita insidiosa, ma i ragazzi sono stati bravi, l’hanno interpretata bene. Abbiamo rischiato poco, questa è la sesta vittoria di fila, dobbiamo continuare. Tra Covid e infortuni persi punti all’inizio. Luis Alberto non si deve arrabbiare con me, sono l’ultima persona con cui deve farlo. Bisogna applaudirlo, oggi aveva fatto una partita normale, mi serviva Akpa Akpro perché ci eravamo allungati. Dopo l’operazione è rientrato subito, migliorerà ancora. Obiettivi? Ne avevamo due: ritornare agli ottavi di Champions dopo vent’anni, un sogno. E poi vogliamo rimanere nell’Europa che conta. Davanti ci sono cinque colossi, ma la squadra sta bene. Se non perde soldati per strada ce la giochiamo alla grande”.