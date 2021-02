“La Lazio segue Tokoz del Besiktas”

ROMA - Una notizia di mercato rimbalza dalla Turchia: la Lazio sulle tracce di Dorukhan Tokoz, centrocampista difensivo del Besiktas. Classe ’96, ha il contratto in scadenza a giugno. Per ora nessun nuovo appuntamento per il rinnovo. È anche un nazionale turco, quest’anno 22 presenze totali tra Super Lig, Europa League e Champions. Il giocatore avrebbe già rifiutato una prima offerta per il nuovo contratto da poco meno di 1 milione di euro.