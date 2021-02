Lazio, Luis Alberto ok: pronto per l’Inter

FORMELLO - Luis Alberto presente dopo la giornata di riposo di mercoledì . Il Mago della Lazio si allena in gruppo, nessun problema per lui. Simone Inzaghi gestisce le forze dei suoi, con una settimana di tempo per preparare la partita con l’Inter si fanno i giusti calcoli con i giocatori più affaticati. Luis sarà sicuramente in campo domenica sera, dovrà accendere la squadra con le sue giocate.

La Lazio si prepara per l’Inter

Nel pomeriggio la squadra ha svolto delle esercitazioni tecniche incentrate sul possesso palla. Dopo aver concluso anche un lavoro atletico sulla forza, ecco le partitelle a campo ridotto, sfide sempre molto sentite tra compagni. Inzaghi mantiene alta la concentrazione, a Milano vuole una grande Lazio. Lavoro differenziato per Akpa Akpro, ieri non si era nemmeno visto in campo. Cataldi e Radu hanno svolto degli esercizi sulla forza, il centrocampista è pronto a tornare tra i convocati dopo l’infortunio muscolare. Ancora riposo per Acerbi. Assenti solo Strakosha e Luiz Felipe, alle prese con i rispettivi infortuni. Il portiere albanese soffre di un problema al ginocchio, ancora incerti i tempi di recupero. Il difensore brasiliano prosegue la fisioterapia come da protocollo: dieci giorni fa si è operato alla caviglia. Prima dell'allenamento foto ufficiale di gruppo con il neo acquisto Musacchio tra i nuovi volti.