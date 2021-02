Lazio, la carica dei tifosi a Formello prima dell’Inter

FORMELLO - Solito caloroso abbraccio per la Lazio in vista dell’Inter da parte dei tifosi. Era già accaduto in occasione del derby con la Roma. Tanti sostenitori biancocelesti, dalle 16 in poi, si sono raggruppati a qualche centinaia di metri del centro sportivo in attesa del passaggio del pullman. Cori, bandiere, sciarpe. Il freddo pungente non ha fermato il calore urlato e gettato alla squadra di Inzaghi.