Lazio, Radu ci prova: differenziato, punta il Bayern

FORMELLO - C’è la Sampdoria prima del Bayern Monaco, ma ovvio, in casa Lazio si fanno i conti anche con la super sfida Champions League. La situazione Stefan Radu, che soffre di un’ernia inguinale, non è delle migliori. Il giocatore ieri è rimasto fermo, oggi si è allenato in maniera differenziata con Leiva e Akpa Akpro (entrambi affaticati). Il romeno potrebbe essere risparmiato per il campionato in vista dell’impegno europeo. Tempo di calcoli e scelte per Inzaghi.