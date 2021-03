Immobile e la Scarpa d’Oro: c’è la data di consegna

ROMA - Ciro Immobile riceverà finalmente la sua Scarpa d’Oro. Il prestigioso premio, vinto nella passata stagione, viene assegnato al miglior marcatore d’Europa. Con 36 gol l’attaccante della Lazio ha battuto tutti. Poi il calendario fitto, la Champions League, la pandemia: la consegna è slittata, ma ora c’è finalmente una data. L’evento si terrà il prossimo 10 marzo in Campidoglio. Nel cuore di Roma una festa super blindata per via delle misure anti-Coronavirus. Ci saranno il presidente Claudio Lotito e la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Immobile, nei giorni scorsi, ha anche annunciato di aver messo all’asta 5 delle 100 teche realizzate in edizione limitata per i compagni di squadra dopo aver vinto la Scarpa d’Oro. Teche che comprendono una maglia celebrativa personalizzata da Ciro con una frase dedicata ai compagni. Il ricavato andrà in beneficenza. Un campione in campo e fuori.