Lazio, Inzaghi pensa al turnover con il Crotone

FORMELLO - Archiviata un’altra seduta, mercoledì le prime prove tattiche in vista della sfida al Crotone di venerdì. Simone Inzaghi ha ritrovato definitivamente Stefan Radu un gruppo. Il difensore si è allenato per il secondo giorno consecutivo , l’operazione all’ernia inguinale è ormai un ricordo. Sarà convocato per l’anticipo contro i calabresi, da capire se sarà subito impiegato dall’inizio.

I dubbi di Inzaghi: si pensa al turnover

Sono giorni di valutazioni: dare spazio a chi ha giocato poco oppure riproporre i titolari? Martedì ci sarà anche la partita di Champions League contro il Bayern Monaco. Nelle rotazioni potrebbero rientrare Strakosha al posto di Reina. Immobile non è al meglio, Muriqi e Caicedo sperano in una chance dal primo minuto. Stesso discorso per Andreas Pereira. Leiva oggi ha lavorato a parte con il preparatore atletico Fonte: al suo posto, in regia, potrebbe toccare ad Escalante o Cataldi. In difesa sperano Musacchio, in panchina da due partite, e Patric. Con le prime prove tattiche si capiranno le intenzioni di Inzaghi. Turnover o con i titolari: la Lazio ha bisogno di punti per provare a rilanciarsi in zona Champions League.