La Lazio contro il razzismo: nuova campagna lanciata da Lotito

ROMA - Nuovo progetto firmatto dalla Lazio nel campo del sociale. Il comunicato per l'annuncio: "La S.S. Lazio e l’Associazione Buuuball Off Colors lanciano il progetto BUUUBALL, una campagna informativa ed educativa per prevenire e contrastare il razzismo e la discriminazione nel gioco del calcio e nello sport in generale. La partnership prevede una serie di iniziative in campo nazionale ed internazionale che coinvolgeranno i calciatori della Prima Squadra maschile e femminile, insieme ai ragazzi del settore giovanile. Si parte con il lancio di una campagna di comunicazione visual nella quale ogni atleta della Società si identificherà in una frase-slogan, in italiano e in inglese, di denuncia nei confronti di questa piaga sociale".