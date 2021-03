Eva Henger vota Gascoigne: “Il mio preferito all'Isola dei Famosi”

ROMA - Paul Gascoigne pare essere diventato subito il personaggio numero uno dell’Isola dei Famosi. L’ex giocatore della Lazio, con il suo carattere un po’ pazzo, si sta ambientando in Honduras e già ha fatto colpo sulle persone a casa. Eva Henger, negli studi di Pomeriggio Cinque, vota per l’inglese: “Mi sono innamorata di Paul Gascoigne, è il numero uno. Un personaggio fuori da tutti i cliché. Con lui ne vedremo delle belle". Già durante la prima puntata l'inglese ha fatto lo show: "Chi mi piace? Io e la Curva Nord”, ha risposto alla domanda della Blasi da studio. La Henger, che non ha mai nascosto la passione per la Lazio, fa il tifo per Paul, mito biancoceleste che in pochi anni è riuscito ad entrare nel cuore dei laziali. Ora ci sta provando in tv, con tanti telespettatori già pazzi per lui.