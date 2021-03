Acerbi: "Lazio fuori a testa alta. Ora in campionato diamo tutto"

MONACO DI BAVIERA - Ha cercato di frenare Lewandowski e tutto l'armamento offensivo del Bayern Monaco, Francesco Acerbi . Ma niente da fare, Lazio fuori. Il difensore, dopo il 2-1 dell'Allianz Arena, ai microfoni di Sky Sport ha detto la sua: "Abbiamo fatto una buonissima partita, soprattutto con l’approccio giusto. Un match giocato da squadra, con il gruppo, che forse ultimamente ci era mancato. Nel calcio non si sa mai, usciamo a testa alta. C’è rammarico per l’andata, eravamo contratti e nervosi. Il Bayern è la squadra più forte d’Europa e stasera ce la siamo giocata”.

Acerbi e il percorso di crescita

“Bisogna essere consapevoli di chi si affronta. All’andata abbiamo affrontato il Bayern e non puoi pensare di fare la partita. Sono esperti e vincenti. Noi siamo ai primi anni in Champions, servono umiltà ed esperienza. Loro hanno una serenità, un cambio di passo, sono tutti i campioni. Sono consapevoli, ma la mentalità la costruisci giocando, vincendo, con le regole. Loro sono vincenti perché non mollano, hanno voglia di giocare e non si fermano mai. Prendo spunto da queste due gare e dalle partite con il Dortmund. I grandi campioni parlano poco e corrono. Bisogna prendere spunto da loro. Il campionato? Stasera volevamo essere gruppo ed uscire a testa alta. Ora pensiamo al campionato, le ultime partite vanno solo vinte. Bisogna essere umili, aiutarsi, siamo un gruppo che merita di rimanere tra le prime quattro. L’Europeo? Mi tengo pronto, cerco di arrivare in ottima forma. Voglio arrivarci conquistando la Champions con la Lazio. Per ultimo: dico ti amo alla mia Claudia”.