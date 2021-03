Guerini, la dedica commovente della Fiorentina U-18: "Buon viaggio"

Daniel Guerini era molto amato da tutti i compagni che lo avevano conosciuto sul campo di calcio e non solo: il classe 2002, scomparso mercoledì scorso in un incidente stradale, era tornato a giocare per l'Under 18 della Lazio ma in carriera aveva indossato anche la maglia delle giovanili della Fiorentina, che ha deciso di dedicargli l'ultima vittoria in campionato, 4-3 sul Genoa.