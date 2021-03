Pereira idolo dei tifosi, ma gioca poco: la Lazio decide

ROMA - Poche apparizioni per Andreas Pereira con la maglia della Lazio. Il brasiliano, preso da Tare nella scorsa estate in prestito dal Manchester United, non è riuscito ad imporsi in campo. Sono 25 le presenze totali con un gol e 3 assist in appena 613’. Ha faticato perché il suo modo di giocare non si sposa perfettamente con quello della squadra. E Inzaghi una volta l’ha schierato da seconda punta, un’altra da trequartista, altra da mezz’ala. Eppure, grazie al suo modo di essere, si è fatto voler bene fin da subito. I tifosi lo coccolano e apprezzano. Sui social la dimostrazione dell’affetto.