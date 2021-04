Lazio-Spezia, i convocati di Inzaghi: c'è Luis Alberto

ROMA - Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro lo Spezia (ore 15:00) allo Stadio Olimpico di Roma. Recupera Luis Alberto. Lo spagnolo si era fermato in settimana per un problema alla caviglia. Risponde presente anche se ha saltato due allenamenti con la squadra.