Lazio, il vice Farris: "Siamo umili, conta la vittoria. Su Luis Alberto..."

ROMA - Ottava vittoria consecutiva per la Lazio all'Olimpico, fondamentale per raggiungere la Champions League. Non succedeva dalla stagione 1998/99 con Eriksson. Nel post-Spezia, il tecnico Simone Inzaghi non ha più la voce. Ai microfoni di Dazn arriva il vice Massimiliano Farris: "Sapevamo il loro atteggiamento. Nel primo tempo siamo andati davanti al portiere con Correa, sapevamo sarebbe stato difficile produrre azioni con continuità. Lo Spezia non è una sorpresa. Il merito maggiore è stata l'umiltà, è fondamentale essere umili con una squadra che viene dalla Serie B, che non ha problemi di classifica, e che proprio per questo può mostrare il miglior gioco. Se non sei umile queste partite non le porti a casa. Abbiamo avuto gli ultimi giocatori giovedì, Patric s'è fermato nell'ultimo allenamento. Marusic ha dato grande disponibilità, sapevamo di dover alternare due forze, ovvero Lulic e Fares, che hanno dato quello che volevamo nell'arco della partita. Pensavamo di poter fare qualcosina in più sugli esterni, questo sicuramente".