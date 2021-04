Lazio, la ripresa pensando al Verona: attesa Luis Alberto

FORMELLO - La Lazio riattacca la spina dopo i due giorni di riposo pasquali. Allenamento pomeridiano per iniziare a pensare alla partita di domenica contro il Verona. Non c’è Luis Alberto, ancora alle prese con la caviglia malconcia. Ha stretto i denti contro lo Spezia, ha forzato, ora con un po’ di fisioterapia cerca di risolvere il problema in maniera definitiva. Tra gli assenti anche Luiz Felipe, che tra qualche giorno potrebbe tornare in gruppo e Patric.