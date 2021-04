Lazio, dubbi in difesa: Inzaghi riflette in vista del Verona

Lazio, chi scegliere in difesa: i dubbi

Ancora assenti Patric (schiena) e Luis Alberto (caviglia). Allenamento in parte tecnico con il pallone e in parte fisico con allunghi agli ordini del preparatore Ripert. Il principale dubbio di Inzaghi è in difesa con Marusic pronto di nuovo a ricoprire quel ruolo. In questo caso, al netto della squalifica di Lazzari (insieme a Correa), sulla destra potrebbe essere proposto Lulic. Sul lato opposto Fares. In attacco c’è sempre Caicedo favorito su Muriqi. Ci sono altri due allenamenti per scegliere gli uomini giusti più la rifinitura di sabato.