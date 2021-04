Lazio, Musacchio già in partenza: torna in Spagna

ROMA - Mateo Musacchio prepara già le valigie, alla Lazio non ha convinto. É arrivato a gennaio a parametro zero dal Milan per sostituire l’infortunato Luiz Felipe, in realtà ha giocato pochissimo e non mai stato preso in considerazione fortemente. Inzaghi ha addirittura preferito adattare Marusic in quel ruolo, perdendo anche sprint sulle fasce, che schierare l’argentino che si è inserito poco nel 3-5-2. Dalla Spagna, secondo il portale fichajes, assicurano: tornerà in Liga, c’è il Betis Siviglia ad aspettarlo. Mateo può liberarsi a giugno a zero, la Lazio non eserciterà l’opzione di rinnovo. In biancoceleste appena 5 presenze fin qui e 259’ giocati. Ha trasferito tutta la famiglia a Roma, la moglie Irene si è inserita anche nell’ambiente lavorativo iniziando qualche mese fa ad esercitare la sua professione di chirurgo estetico. Dall’estate prossima, probabilmente, il ritorno in Spagna dove aveva già giocato con il Villarreal.