Lazio, la forza delle mezz’ali: i gol arrivano da lì

ROMA - Ciro Immobile non segna ed è sicuramente una notizia. L’attaccante della Lazio è fermo da otto partite, un record per lui. E così i gol li devono garantire Caicedo, spesso decisivo anche se non titolare, e le mezz’ali Luis Alberto e Milinkovic . Proprio il Sergente ha regalato la vittoria con un suo colpo di testa a Verona . Il bottino dei due centrocampisti inizia a farsi pesante.

Luis Alberto e Milinkovic, centrocampisti con il vizio del gol

Inzaghi si affida agli uomini di qualità e quantità. Milinkovic ha segnato 7 gol e siglato 8 assist. Sono 15 i colpi totali, record personale da quando è alla Lazio, utile a farlo diventare quarto tra i migliori centrocampisti d’Europa. Comandano Bruno Fernandes del Manchester United (16 gol e 11 assist), Marcos Llorente dell’Atletico Madrid (9 gol e 8 assist) e Mkhitaryan della Roma (9 gol e 8 assist). Ma giocano tutti da trequartisti e dunque più vicino alla porta. Stesso discorso di Luis Alberto, terzo bomber della squadra dopo Immobile e Caicedo. Otto reti e incredibilmente (visto il record dello scorso anno), zero assist in Serie A. Ne ha firmati solo due in Champions. E così la Lazio, con un Correa poco incisivo in area e un Muriqi che non ha mai ingranato, si affida alle mezz’ali goleador. Un valore in più fin qui decisivo.