Immobile, ma quale riposo: lavora a casa e si carica

ROMA - Un giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi, niente allenamento a Formello. La ripresa è stata fissata mercoledì dopo la seduta di scarico post partita di ieri. Ciro Immobile però, non si ferma. Allenamento personalizzato con il suo personal trainer di fiducia via web, direttamente dal salotto. Pantaloncini della Nazionale, maglia leggera, tappetino fit e pesi. Il tutto messo su Instagram con una didascalia particolare: “La vita è per il 10% di cosa ti accade e per il 90% di come reagisci”. Tradotto: lavoro, lavoro e lavoro per ritornare al gol che manca da inizio febbraio.