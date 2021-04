Lady Inzaghi, il ricovero e l'amore dei fan: il messaggio social

Gaia Lucariello ha passato un periodo davvero complicato: positiva al Covid-19 - così come tutta la famiglia Inzaghi - è stata ricoverata per giorni all'Ospedale Spallanzani di Roma. Il quadro clinico, a quanto fatto sapere nei vari bollettini medici, è sempre stato sotto controllo, ma comunque non sono stati momenti facili per la moglie di Simone Inzaghi. Anche il tecnico della Lazio ha contratto il virus ma ha potuto continuare a curarsi a casa.